الصين وأميركا تعقدان الجولة الثانية عشرة من المفاوضات التجارية في شنغهاي

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية قاو فينغ الخميس أن الصين والولايات المتحدة ستعقدان الجولة الثانية عشرة من المفاوضات التجارية، يومي 30 و 31 تموز/يوليو، في شنغهاي. وقال فينغ مؤتمر صحفي “في إطار تنفيذ الاتفاقيات الهامة التي توصل إليها قادة بلدينا، خلال الاجتماع الذي عقد في أوساكا، سيعقد مفاوضو جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الجولة الـ12 من المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا التجارية والاقتصادية في شنغهاي، في الفترة من 30 إلى 31 تموز/يوليو”.

وأشار المتحدث، إلى أن المفاوضات ستعقد على أساس الاحترام المتبادل والمساواة. وستكون هذه أول مشاورات مباشرة بعد لقاء الزعيمين في أوساكا الشهر الماضي. وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، إن المفاوضات ستجري فقط، في 30 تموز/يوليو. هذا وانتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منتصف أيار/مايو الماضي، دون نتائج ، على خلفية زيادة أخرى للرسوم الأميركية على السلع الصينية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية