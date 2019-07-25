فيسبوك تكشف عن فتح تحقيق احتكار؛ وإيرادات تفوق التوقعات

قالت فيسبوك إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية فتحت تحقيقا يتعلق بالاحتكار مع أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم في يونيو حزيران، لتزيد الضغوط التنظيمية على الشركة في الوقت الذي زادت فيه إيراداتها الفصلية على تقديرات المحللين.

وزاد عدد المستخدمين النشطين شهريا ثمانية بالمئة إلى 2.41 مليار في الربع الثاني من العام، تمشيا مع التقديرات، وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.

وزادت الإيرادات الإجمالية إلى 16.9 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 16.51 مليار دولار.

كانت لجنة التجارة الاتحادية قالت في وقت سابق إن فيسبوك ستدفع غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية بالشركة وإنها ستعيد هيكلة نهجها حيال الخصوصية.

المصدر: رويترز