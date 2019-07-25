خليفة حفتر: القوات الليبية تقترب من الانتصار على الإرهاب في طرابلس

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير، خليفة حفتر، في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، أن القوات الليبية تقترب من الانتصار على الإرهاب في طرابلس.

وصرح المشير خليفة حفتر بأنه يسعى لأن تستعيد طرابلس دورها كعاصمة لكل الليبيين والمقيمين فيها.

وحث القائد العام للقوات المسلحة في الكلمة التي وجهها لجنود وضباط صف وضباط الجيش المرابطين على تخوم العاصمة، على الاستعداد للتقدم نحو العاصمة لتحريرها من الإرهاب والعصابات المسلحة.

وقال حفتر: “نطمئن كل الليبيين الشرفاء أن موعد النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب”.

وأضاف أنه يهدف إلى تحرير البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها من الإرهاب.

المصدر: وكالات