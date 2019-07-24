اصابة شخص بطلق ناري باشكال أثناء اعتصام في مخيم الرشيدية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 24 2019 - 22:55

اصابة شخص بطلق ناري باشكال أثناء اعتصام في مخيم الرشيدية

منذ 37 mins 24 July، 2019
حوادث واخبار امنية
لبنان

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في صور عن اصابة الفلسطيني (م. ع ) بطلق ناري في قدمه اثر اشكال أثناء اعتصام في مخيم الرشيدية احتجاجا على قرار وزير العمل بشأن عمل الفلسطينيين في لبنان.
وحصل الأشكال بعد إصرار (م .ع) وعدد من الشبان على إشعال الإطارات عند مدخل المخيم، وذلك خلافا لتعليمات منظمي الاعتصام، فضلا عن تطاول هؤلاء الشبان على احد المشايخ أثناء القاء كلمته في الاعتصام. وقد تم نقل المصاب الى مستشفى اللبناني الإيطالي.
وتعمل قوات الأمن الوطني على أنهاء تداعيات الأشكال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة