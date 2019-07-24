الحريري ترأس اجتماعين وزاريين لدراسة ملفي المقالع والعفو العام

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف المقالع والكسارات، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: ريا الحسن، وائل أبو فاعور وفادي جريصاتي، وتم خلاله مواصلة مناقشة المخطط التوجيهي المتعلق بهذا الملف.

لجنة العفو العام

ثم ترأس الرئيس الحريري الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع العفو العام، وحضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء محمد فنيش، الياس بو صعب، ريا الحسن، حسن اللقيس والبرت سرحان، وتناول الاجتماع الموضوع من جميع جوانبه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام