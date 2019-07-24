دمشق وموسكو: حل الأزمة في سوريا عبر القضاء على الإرهاب وعودة المهجرين وإعادة الإعمار

أكدت الهيئتان التنسيقيتان المشتركتان السورية والروسية لعودة المهجرين السوريين أن الحل الوحيد للأزمة في سوريا هو القضاء على فلول الإرهاب الدولي وسحب القوات الأجنبية الموجودة بصورة غير شرعية في البلاد وعودة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم المحررة واحترام السيادة الوطنية والعمل على إعادة إعمار البلاد.

وأكدت الهيئتان في بيان لهما عقب الاجتماع الدوري الذي عقد اليوم في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمشاركة ممثلي المؤسسات المختصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أن واشنطن وحلفاءها يواصلون وضع العراقيل أمام عملية إعادة المهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى بلادهم من الدول المجاورة لسورية.

وشدد البيان على أن “الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية هو السبب الأساسي لعدم استقرار الموقف في المناطق التي تحتلها”، مرحباً “بالجهود المبذولة لوضع خطة بالتعاون مع ممثلي الهلال الأحمر العربي السوري لإجلاء المهجرين من مخيم الركبان”.

وأوضح البيان أن الدولة السورية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري “أنجزت جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لاستقبال كريم لمهجري مخيم الركبان وتحضير العدد الكافي من الأماكن اللازمة لإيوائهم بصورة مؤقتة في محافظة حمص بمراكز الإقامة المؤقتة”.

وبحسب البيان فإن عدد المهجرين العائدين يتزايد باستمرار عبر الحدود الأردنية السورية وذلك بفضل الجهود المشتركة للهيئتين وأن التزايد الدائم لعدد العائدين من الأراضي اللبنانية يؤكد أيضاً فعالية الإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية لترسيخ الحياة السلمية في البلاد.

وعبرت الهيئتان في البيان عن “قلقهما الشديد من استمرار تدهور الوضع الإنساني في مخيمي الركبان والهول في المناطق التي تحتلها الولايات المتحدة”. وأشارتا إلى أن “أغلبية المشكلات الحقيقية لمهجري الركبان لا تزال دون حل إضافة إلى وجود عائلات الإرهابيين في المخيم الأمر الذي يوفر تربة خصبة لانتشار الفكر الإرهابي لتنظيم داعش بينهم”.

وطالبت الهيئتان المجتمع الدولي “رفع العقوبات الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية التي تعيق وصول المعونات الإنسانية وتنفيذ الحوالات المالية والحصول على المعدات الطبية كما أنها السبب الأساسي لأزمة المحروقات في البلاد”.

المصدر: سانا