سوريا تعزي بوفاة أمانو: رحيله خسارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعربت سوريا عن خالص مواساتها وصادق تعازيها بوفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك في الكلمة التي قام بتسجيلها السفير بسام الصباغ مندوب سوريا الدائم لدى الوكالة خلال تقديمه واجب العزاء باسم الحكومة السورية صباح اليوم بوفاة أمانو.

وأكد السفير الصباغ في كلمته أن رحيل أمانو يشكل خسارة كبيرة للوكالة فهو خلال فترة توليه لمنصبه لم يأل جهدا في العمل من أجل تطوير أساليب عمل الوكالة والسعي لتحقيق نتائج ملموسة في تسخير الذرة لأجل السلام والصحة الإنسانية.

وعبر السفير الصباغ عن عميق الامتنان للإنجازات التي تحققت والخدمات الجليلة والقيم النبيلة التي أرساها أمانو خلال خدمته في الوكالة، داعياً إلى الحفاظ على الإرث الذي تحقق والبناء عليه في المستقبل بما يخدم تحقيق هدف الوكالة المتمثل في الذرة من أجل السلام والتنمية.

المصدر: سانا