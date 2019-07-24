فرنسا ترفع الإنذار للمستوى الأحمر في 20 إقليما بسبب موجة الحر

للمرة الثانية على التوالي في غضون أقل من شهرين اضطرت السلطات في فرنسا، اليوم الأربعاء، إلى رفع الإنذار إلى المستوى الأحمر نتيجة موجة حر شديد تضرب البلاد منذ يوم الاثنين الماضي.

وحذرت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزين المواطنين من خطر موجة الحر معلنة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع ضحايا،وقالت خلال مقابلة مع إذاعة فرانس أنتير صباح اليوم، “الجميع معني بالخطر الناتج عن موجة الحر”.

من جهتها أعلنت الخدمة الرسمية للطقس والأرصاد الجوية، اليوم، رفع الإنذار إلى المستوى الأحمر في 20 إقليم شمال البلاد وجنوبها بعد أن كانت قد رفعته في أربعة أقاليم جنوب البلاد لأول مرة هذا العام في حزيران/يونيو الماضي مما أدى لإلغاء العديد من النشاطات الرياضية التي كانت مرتقبة بالإضافة لإغلاق أبواب بعض المدارس.

المصدر: سبوتنيك