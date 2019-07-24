اليمن: قتلى وجرحى بينهم قيادات في كسر زحف للمرتزقة بعسير

تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الأربعاء من كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي باتجاه أبواب الحديد بمحور عسير.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي في أبواب الحديد بعسير مسنودًا بمروحيات الأباتشي أسفر عن مقتل وجرح أعداد منهم بينهم قيادات.

وفي سياق منفصل انفجرت عبوتان ناسفتان بمجموعة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب ومصرع وجرح عدد منهم.

هذا وأعطب الجيش واللجان الشعبية مدرعة لمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة قبالة منفذ علب.

تجدر الإشارة إلى أنه قتل وأصيب أمس الثلاثاء عشرات المرتزقة خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحف لهم من مسارين مسنودين بالطيران الأباتشي قبالة أبواب الحديد.

المصدر: المسيرة