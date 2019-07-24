جونسون بعد توليه رئاسة الوزراء: أقول للشعب البريطاني إننا سنتوصل لصفقة “بريكست” جديدة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يعتزم تنفيذ الوعود بالتوصل لاتفاق “بريكست” جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون في كلمة عقب تسلمه رسميا رئاسة وزراء المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء “أقول للشعب البريطاني إننا سنتوصل لاتفاق جديد مع أوروبا وتنفيذ الوعود الانتخابية بالخروج من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف جونسون “أثق بأننا سنتوصل لصفقة جديدة خلال 99 يوما… حان الوقت للتصرف والعمل واتخاذ القرار وتغيير هذا البلد للأفضل”، لافتا “سوف نخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل”.

وتابع جونسون “يجب أن نكون جاهزين لرفض أوروبا إعادة التفاوض حول الاتفاق، وعندها يجب أن نكون جاهزين لبريكست من دون اتفاق”.

المصدر: سبوتنيك