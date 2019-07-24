موسكو تترقب زيارة رئيس البرلمان الصيني

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مع سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى روسيا، لي هوي، أن روسيا تترقب زيارة رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لعموم ممثلي الشعب الصيني، لي زانشو، وتعلق أهمية كبيرة عليها.

وأشارت ماتفيينكو، إلى أن الشراكة الروسية الصينية تعد عاملاً هاما في السياسة الدولية، والتي لها تأثير كبير في تسوية المشاكل العالمية الحادة.

وأضاف بيان مجلس الاتحاد أنه ” العلاقات الروسية الصينية يمكن أن تكون مثالاً للعلاقات بين الدول، والتي تقوم على الثقة والتفاهم المتبادل والاحترام ومراعاة المصالح الوطنية “.

المصدر: سبوتنيك