مقتل جندي كرواتي وجرح 2 آخرين في هجوم لطالبان في كابول

قتل جندي كرواتي وجرح آخران، اليوم، في هجوم انتحاري لطالبان بسيارة مفخخة استهدف آليتهم في كابول.

وأعلنت وزارة الدفاع الكرواتية في بيان أن الجندي توفي “متأثرا بجروحه”.

وكان وزير الدفاع الكراوتي دمير كرستيسفيتش قد أعلن قبل بضع ساعات من زغرب أن حياة جندي “بخطر” جراء هجوم انتحاري استهدف صباح اليوم عربة عسكرية كانت تقل 3 جنود.

ووصف كرستيسفيتش للصحافيين إصابة الجنديين الآخرين بالبالغة، لكنه أوضح أنها لا تشكل خطرا على حياتهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.

وأعلنت طالبان التي غالبا ما تبالغ في تقاريرها، إن أحد مهاجميها “الاستشهاديين” قتل او جرح “عددا كبيرا” من عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (“سي.آي.إيه”) بتفجير سيارة مفخخة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام