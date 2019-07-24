اليمن: وقفة قبلية مسلحة لقبائل زرانيق في الحديدة

خرج أبناء الزرانيق بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة في وقفة أعلنت فيها نفيرها العام ورفد الجبهات بالمال والرجال.

وأعلنت قبائل الزرانيق في وقفتها براءتها من الخونة والعملاء والمرتزقة من أبناء المديرية الذين التحقوا بصف العدوان وباعوا أرضهم وعرضهم بحفنة من المال المدنس وجلبوا الوبال والشر على الشعب اليمني بشكل عام وتهامة بشكل خاص.

وأكدت القبائل على مواصلة صمودها وتقديم قوافل من المقاتلين لرفد جبهات العزة والكرامة من أجل تحرير الأرض والعرض من دنس الغزاة والمحتلين.

كما أدانت قبائل الزرانيق خروقات قوى العدوان الأمريكي السعودي واستهدافها المستمر للمواطنين وقتل الأطفال والنساء مطالبين الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاق استكهولم والضغط على مرتزقة العدوان بالانسحاب من أطراف مدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.

المصدر: المسيرة