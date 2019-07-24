وسائل إعلام صومالية: تفجير انتحاري في العاصمة مقديشيو وتبادل لإطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2019 - 17:52

وسائل إعلام صومالية: تفجير انتحاري في العاصمة مقديشيو وتبادل لإطلاق نار

منذ 29 mins 24 July، 2019
أخبار موقع المنار

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