الوفد الوطني اليمني من موسكو: لمسنا تفهما روسيا للرؤية الوطنية والتماسك في وجه العدوان

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني الذي يزور روسيا الاتحادية حاليا الانفتاح على الجهود الروسية التي تبذل لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة، مشيرا إلى أن الوفد لمس خلال زيارته تفهما روسيا للرؤية الوطنية والتماسك في وجه العدوان أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح محمد عبد السلام أنه جرى خلال لقاء نائب وزير الخارجية الروسي و ممثل الرئيس بوتين للشرق الأوسط في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالسياسة اليمنية وما يتعلق بالتحركات الأممية وخطوات الوفد الوطني في اتفاق السويد إضافة لما يتعلق بالأزمة الإقليمية، لافتا إلى أن الوفد لمس من الجانب الروسي بأن اليمن يخطو خطوات صحيحة وراسخة وقد أصبح مؤثرا ولاعبا إقليميا مهما.

كما تطرق اللقاء الذي جاء بدعوة رسمية روسية إلى العراقيل والعوائق التي يفتعلها الطرف الآخر أمام تنفيذ اتفاق الحديدة خاصة بعد تنفيذ الفريق الوطني لكل الخطوات الخاصة بإعادة الانتشار من موانئ الحديدة من طرف واحد والتي كانت محل ترحيب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما في ذلك روسيا.

واستعرض نائب وزير الخارجية الروسي الرؤية الروسية لتحقيق الأمن في الخليج واليمن والذي بدأ النشاط الدبلوماسي في هذا الجانب مؤخرا.

المصدر: موقع المسيرة