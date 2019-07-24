عبد السلام: وجدنا تفهما روسيا للرؤية الوطنية أفضل من أي وقت مضى وهناك تفهم لرؤيتنا في التماسك بمواجهة العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2019 - 17:52
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مجموعة نيسان لصناعة السيارات تستعد لإلغاء أكثر من 10 آلاف وظيفة في إطار إجراءات صارمة لإصلاح حساباتها
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
عبد السلام: وجدنا تفهما روسيا للرؤية الوطنية أفضل من أي وقت مضى وهناك تفهم لرؤيتنا في التماسك بمواجهة العدوان
منذ 58 mins
24 July، 2019
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