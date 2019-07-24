عبد السلام: وجدنا تفهما روسيا للرؤية الوطنية أفضل من أي وقت مضى وهناك تفهم لرؤيتنا في التماسك بمواجهة العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2019 - 17:52

عبد السلام: وجدنا تفهما روسيا للرؤية الوطنية أفضل من أي وقت مضى وهناك تفهم لرؤيتنا في التماسك بمواجهة العدوان

منذ 58 mins 24 July، 2019
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