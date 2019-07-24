النيابة العامة في الشمال تدهم مكامن التهريب في طرابلس

دهمت عناصر تابعة لدوريات إدارة مفرزة جمارك طرابلس وفصيلتي التل والميناء، “بسطات” لبضائع مهربة متواجدة في ساحة النور والكورنيش البحري للميناء، حيث تم ضبط كمية من من الدخان ولواحقه، وذلك في إطار حرص رئيس الجمهورية وتوجيهاته للتضييق على المهربين ومكافحة وسائل وسبل التهريب المعتمدة على مختلف الأراضي اللبنانية.

وتمت المداهمات بإشراف مباشر من المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي ماتيلدا توما والتي أوقفت ستة مشتبه فيهم من المهربين رهن التحقيق، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني، الذي كان قد سطر في وقت سابق الاستنابات القضائية لإتمام المداهمات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام