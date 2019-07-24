ضبط قارب صيد إيطالي بلا ترخيص داخل مياه ليبيا الإقليمية

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية ضبط قارب صيد إيطالي لا يحمل ترخيصا، داخل المياه الإقليمية، على متنه خمسة إيطاليين وتونسيان.

وقالت قيادة “عملية بركان الغضب” في بيان لها اليوم الأربعاء، إن “حرس السواحل قام بضبط مركب صيد إيطالي دخل المياه الإقليمية، ولا يحمل رخصة للصيد في المياه الليبية”.

وأشار البيان إلى أنه تم اقتياد القارب إلى ميناء مصراتة البحري على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس، وأن طاقمه قيد التحقيق الآن.

و”بركان الغضب” اسم العملية التي تخوضها قوات حكومة الوفاق الوطني ضد “الجيش الوطني” الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يشن هجوما على طرابلس منذ مطلع أبريل الماضي.

وتعلن السلطات الليبية باستمرار عن ضبط جرافات وقوارب صيد أجنبية غير مرخصة قبالة السواحل الليبية، خاصة من تونس ومصر وتركيا وإيطاليا.

وعادة ما يتم إطلاق سراح الصيادين مقابل التعهد بعدم ممارسة أنشطة الصيد بصورة غير قانونية، كما يتم تغريمهم ومصادرة قواربهم.

المصدر: شينخوا