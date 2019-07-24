6 مليارات دولار إيرادات العراق من تصدير النفط في شهر

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، مجموع الصادرات والإيرادات لشهر يونيو الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في بيان صحفي إن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 101.705 مليون برميل، بإيرادات بلغت 6.157 مليار دولار”.

وأضاف جهاد قائلا: “كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3.162 مليون برميل، بإيرادات بلغت 194.632 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة 735 ألف برميل، بإيرادات بلغت 20.318 مليون دولار”.

وبذلك، تبلغ كمية الصادرات من النفط الخام نحو 105.6 مليون برميل، بإيرادات بلغت 6.372 مليار دولار.

وأشار إلى أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60.347 دولارا”، مبينا أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 39 شركة عالمية، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

المصدر: روسيا اليوم