مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات الاقصى بحراسة قوات العدو الاسرائيلي

اقتحم أكثر من خمسين مستوطنا صهيونيا الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة العدو الإسرائيلي من باب المغاربة ثم غادروا من باب السلسلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “العشرات من المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة”، وتابعت انه “في حين واصل الاحتلال احتجاز بطاقات روّاد الأقصى من فئة الشبان على مداخل المسجد الرئيسية”.

يشار إلى أن المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي وينفذون جولات لاستفزاز المرابطين في باحات الأقصى.

المصدر: فلسطين اليوم