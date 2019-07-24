الرئيس روحاني: لن نجلس إلى طاولة الاستسلام ومضيق هرمز ليس مكاناً للمزاح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2019 - 14:19

الرئيس روحاني: لن نجلس إلى طاولة الاستسلام ومضيق هرمز ليس مكاناً للمزاح

منذ 34 mins 24 July، 2019
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني
ايران - عربي وإقليمي

شدد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني على عدم القبول الجلوس الى طاولة الاستسلام بذريعة التفاوض لحل المشاكل. الرئيس روحاني أكد الاستعداد لخوض مفاوضات عادلة وقانونية ومشرفة لحل المشاكل رافضاً الاستسلام بذريعة التفاوض، محذراً ان مضيق هرمز ليس مكاناً للمزاح أو التلاعب بالقواعد الدولية للملاحة البحرية، موضحاً ان ايران ودول المنطقة تأخد مهمة تأمين الملاحة في المنطقة ولا شأن للدول الاخرى في ذلك ، لافتاً الى ان ايران لا تسعى الى التوتر لكنها لا تسمح لاحد باثارة الفوضى في الخليج ومضيق هرمز.

المصدر: قناة المنار

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