الرئيس روحاني: لن نجلس إلى طاولة الاستسلام ومضيق هرمز ليس مكاناً للمزاح

شدد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني على عدم القبول الجلوس الى طاولة الاستسلام بذريعة التفاوض لحل المشاكل. الرئيس روحاني أكد الاستعداد لخوض مفاوضات عادلة وقانونية ومشرفة لحل المشاكل رافضاً الاستسلام بذريعة التفاوض، محذراً ان مضيق هرمز ليس مكاناً للمزاح أو التلاعب بالقواعد الدولية للملاحة البحرية، موضحاً ان ايران ودول المنطقة تأخد مهمة تأمين الملاحة في المنطقة ولا شأن للدول الاخرى في ذلك ، لافتاً الى ان ايران لا تسعى الى التوتر لكنها لا تسمح لاحد باثارة الفوضى في الخليج ومضيق هرمز.

المصدر: قناة المنار