دهقان: اي حرب اميركية ضدنا تعني مواجهة ايران وحلفائها في كل المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2019 - 14:19
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قوات العدو تهدم منزلاً في عرعرة وسط الأراضي المحتلة عام 48 بعد أنّ اقتحمت البلدة وحاصرتها واشتبكت مع الأهالي
الاحتلال يبعد الفتى الفلسطيني مالك النابلسي عن المسجد الأقصى لـ15 يوماً بذريعة مشاركته في طرد مطبع سعودي
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: الرئيس محمود عباس دعا لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية غداً الخميس لاتخاذ قرارات هامة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: لا أقبل الجلوس إلى طاولة الاستسلام بذريعة التفاوض لحل المشاكل
الشيخ روحاني: لا نسعى للتوتر لكننا لن نسمح لأحد بإثارة الفوضى في الخليج الفارسي ومضيق هرمز
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي: بريطانيا أرسلت وسيطاً إلى إيران لبحث فك احتجاز ناقلتها النفطية
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدفاعية حسين دهقان: لا تفاوض مع أحد بشأن منظومتنا الصاروخية وهذا وهم لن يتحقق
وزير الدفاع الإيراني: لم يتم إسقاط أي طائرة مسيرة إيرانية والبينة على المدعي
الخارجية الفرنسية: حان الوقت للبحث عن حلول ملموسة لتخفيف التوتر في منطقة الخليج
الرئيس نبيه بري: يجب حسم اجتماع مجلس الوزراء خلال أسبوع فهناك أمور ضرورية جداً يجب البت بها في الحكومة
الرئيس بري: إحالة حادث قبرشمون على المحكمة العسكرية أمر طبيعي لكن موضوع المجلس العدلي يعود إلى مجلس الوزراء
الرئيس بري: إذا لم يكن هناك اتفاق حول معالجة حادث قبرشمون فما المانع من انعقاد الحكومة وترك الموضوع لحين التوافق عليه؟
الوزير محمود قماطي بعد اجتماع حول مطمر الكوستابرافا في السراي الحكومي: طرحت خارطة طريق لحل مشكلة النفايات في كل لبنان
مقتل وجرح عدد من قوى العدوان السعودي الأميركي في هجوم للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعها في جبهة قانية بالبيضاء
الجيش اليمني واللجان الشعبية يستهدفون مواقع الموالين للعدوان في العطفين بالأجاشر قبالة نجران ويوقعون قتلى وجرحى بصفوفهم
مصادر يمنية: إصابة طفلة وشاب بنيران قوى العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة
قوى الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى مسيرات غداً الخميس في الخرطوم وعدد من المدن رفضاً للمحاصصة الحزبية
الاتحاد الأوروبي: على السودان أن يدخل مرحلة الانتقال السياسي من دون تأخير
إصابات بين أنصار الحركة الإسلامية في نيجيريا جراء إطلاق الشرطة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على تظاهرة لهم في أبوجا
مجموعة نيسان لصناعة السيارات تستعد لإلغاء أكثر من 10 آلاف وظيفة في إطار إجراءات صارمة لإصلاح حساباتها
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
دهقان: اي حرب اميركية ضدنا تعني مواجهة ايران وحلفائها في كل المنطقة
منذ 38 mins
24 July، 2019
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