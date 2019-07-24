عباس دعا الى اجتماع عاجل للسلطة الفلسطينية لاتخاذ “قرارات هامة”

قال المتحدث الرسمي باسمِ الرئاسةِ الفِلَسطينية نبيل أبو ردينة إنَ الرئيسَ محمود عباس دعا الى اجتماعٍ عاجلٍ للقيادةِ الفلسطينيةِ لاتخاذِ “قراراتٍ هامة”، مساءَ يومِ غدٍ الخميس، المقبل بمقرِ الرئاسة في رامَ الله.

وأضافَ أبو ردينة اَنَ الاجتماعَ يأتي لمواجهةِ التحدياتِ الكبيرةِ المستمرةِ على كافةِ المستوياتِ من قِبَلِ الجانبِ الاسرائيلي سواءٌ فيما يتعلقُ بحجزِ الأموالِ الفلسطينية، أو استمرارِ النشاطاتِ الاستيطانيةِ المدمرةِ المرفوضةِ، وانتهاءً بهدمِ بيوتِ المواطنين، التي كان آخرَها بوادِ الحمص في صور باهر جنوب شرقِيِ القدس.

المصدر: قناة المنار