شمخاني: تضخيم شبح الحرب لن يرغم الشعب الايراني على قبول الذل

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان الاعداء اقتنعوا انه لا يمكن ارغام الشعب الايراني على قبول الذل من خلال تضخيم شبح الحرب الوهمي.

وخلال اجتماع اعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء مع ممثل قائد الثورة وامين المجلس الاعلى للامن القومي ، اشار شمخاني الى الدور الحاسم للجنة البرلمانية الاقتصادية في دعم استراتيجية “المقاومة النشطة” في مواجهة سياسة “الضغوط القصوى” التي تمارسها اميركا ضد الشعب الايراني.

وقال: في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، تقرر تغيير النهج الذي تتبعه البلاد تجاه نقض اميركا للعهود وعدم وفاء اوروبا بالتزاماتها، ما سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات نشطة للتعامل في المجالات الاقتصادية والسياسية والنووية.

المصدر: تسنيم