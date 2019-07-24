وكالة تسنيم عن مصادر مطلعة : هناك أدلة ملحوظة تشير أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية آمانو قتل من قبل الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 24 2019 - 14:19

وكالة تسنيم عن مصادر مطلعة : هناك أدلة ملحوظة تشير أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية آمانو قتل من قبل الكيان الصهيوني

منذ 1 ساعة 24 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة