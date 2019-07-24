ارتفاع اسعار المحروقات كافة

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 300 ليرة لبنانية، ، وسعر صفيحة الديزل أويل 200 ليرة لبنانية وسعر قارورة الغاز 100 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، واصبحت الاسعار كالآتي:

– بنزين 98 أوكتان 26700 ليرة لبنانية.

– بنزين 95 أوكتان 26100 ليرة لبنانية.

– ديزل اويل 17700 ليرة لبنانية.

– قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 13300 ليرة لبنانية.

– قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار استقرارا بعد ان عاود سعر برميل النفط البرنت الاميركي الانخفاض ووصل الى 63,83 دولارا اميركيا اي بتراجع يفوق الـ 5 دولارات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام