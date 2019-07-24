كلاب ضالة تنقذ حياة رضيعة رُميت في مجاري مياه

أنقذت مجموعة من الكلاب الضالة رضيعة تخلت عنها والدتها ولفتها داخل وعاء بلاستيكي ثم رمتها في مصرف مجاري مياه بإحدى مدن ولاية هريانا الهندية بعد أن سمعت بكاءها وسحبتها من المياه.

وشوهدت المرأة عبر كاميرات المراقبة بالصباح الباكر تلقي بطفلة حديثة الولادة داخل صرة في مجاري مياه أحد الشوارع قبل أن تتفطن ثلاثة كلاب لبكاء الطفلة وتسحبها من المياه، ثم تبدأ بالنباح مما نبه المارة بوجود الطفلة وضرورة استدعاء الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الطفلة تزن أقل من 1.1 كيلوغرام وتخضع للعلاج بمستشفى مدني، وإن حالتها كانت خطرة ولم تكن قوية بما يكفي لتنقل لمستشفى أكبر، وإنهم بذلوا قصارى جهدهم لمعالجتها.

وأضافت دينيش كانسال المسؤولة الطبية الرئيسية بذلك المستشفى “من المتوقع أن تكون الطفلة ولدت بعد سبعة أشهر من الحمل وقررنا أن نبقيها تحت المراقبة”.

وتقوم السلطات بفحص شريط كاميرات المراقبة في المكان الذي تركت فيه الطفلة بحثاً عن الأم، وقال مسؤول بالشرطة “نسعى لمعرفة هوية المرأة التي ستتم إدانتها بموجب المواد ذات الصلة في قانون العقوبات”.

وتعد قضية قتل الأطفال الإناث مشكلة مستمرة في الهند، وغالباً ما ترتبط بالفقر المدقع وضرورة توفير مهر الزواج

المصدر: التايمز