العدو الاسرائيلي يهدم منزلا لعائلة فلسطينية بعرعرة شمال الاراضي المحتلة

هدمت جرافات العدو الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء منزلا يتبع لعائلة مرزوق في حي خور صقر في قرية عرعرة بالمثلث شمال فلسطين المحتلة.

وقالت مصاد فلسطينية إن “قوات الاحتلال وصلت معززة بالآليات والجرافات إلى منزل المواطن إبراهيم مرزوق، بحماية قوات الشرطة والوحدات الخاصة، وأقدمت على تنفيذ جريمة الهدم”.

وتابعت المصادر “لم تسمح قوات الاحتلال لأحد بالاقتراب من المكان، إلى حين الانتهاء من تنفيذ جريمة الهدم، حيث وقعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، اعتقل خلالها ثلاثة أشخاص، وأصيب آخرون”.

المصدر: فلسطين اليوم