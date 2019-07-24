ارتفاع سعر صفيحتي البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 300 ليرة والديزل 200 ليرة والغاز 100 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2019 - 08:16
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الخارجية الايطالية: خفر السواحل الليبي احتجز سفينة صيد ايطالية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
ارتفاع سعر صفيحتي البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 300 ليرة والديزل 200 ليرة والغاز 100 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 8 mins
24 July، 2019
لبنان
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