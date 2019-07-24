ارتفاع سعر صفيحتي البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 300 ليرة والديزل 200 ليرة والغاز 100 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2019 - 08:16

ارتفاع سعر صفيحتي البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 300 ليرة والديزل 200 ليرة والغاز 100 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 8 mins 24 July، 2019
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لبنان

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