“مصر للطيران” ترد على قرار الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2019 - 02:56

“مصر للطيران” ترد على قرار الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة

منذ 1 ساعة 24 July، 2019
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عربي وإقليمي - مصر

أكد مسؤول تنفيذي كبير بشركة “مصر للطيران”، أن قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية تعليق الرحلات إلى القاهرة لعدة أيام، “لم يكن متوقعا بالمرة، وبلا أي سبب منطقي”.

وقال نائب رئيس الشركة القابضة لـ “مصر للطيران”، شريف عزت بدروس، إن “مطار القاهرة آمن وإن مصر للطيران تواصل العمل في بيئة آمنة للغاية”.

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية في بيان، تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوع كـ “إجراء احترازي” للسماح بإجراء تقييم للأمن هناك.

وجاء في بيان الخطوط الجوية البريطانية: “نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي تصلها طائرات الشركة في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف البيان: “أوقفنا الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم”.

المصدر: وكالة رويترز

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