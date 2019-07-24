مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين إسبر وزيرا للحرب

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الوزير السابق لشؤون الجيش، مارك إسبر، وزيرا للحرب.

وصوت لصالح تعيين إسبر 90 عضوا في المجلس مقابل 8 أصوات ضده.

وحظي إسبر بتأييد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على الرغم من أنه واجه أسئلة صعبة حول صلاته بشركة “رايثيون” لصناعة الأسلحة والمعدات العسكرية، خلال جلسة الاستماع في الكونغرس.

أما الأصوات المعارضة لتعيينه، فجاءت 4 منها من قبل المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية عام 2020 عن الحزب الديمقراطي.

وظل منصب وزير الحرب شاغرا منذ استقالة الوزير السابق، جيم ماتيس، في ديسمبر الماضي، بسبب خلافات مع الرئيس دونالد ترامب.

يذكر أن العسكري المتقاعد، مارك إسبر، كان يعمل مساعدا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولا في البنتاغون في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، ثم عمل في شركة “رايثيون”. ومنذ نوفمبر 2017، كان وزيرا لشؤون الجيش.

المصدر: وكالة رويترز