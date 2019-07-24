عمران خان: سأحاول إقناع طالبان بأن تفاوض الحكومة الأفغانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2019 - 04:26

عمران خان: سأحاول إقناع طالبان بأن تفاوض الحكومة الأفغانية

منذ 1 ساعة 24 July، 2019
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أخبار دولية - باكستان

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أنه سيحاول إقناع حركة “طالبان” بالدخول في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية.

وقال خان في كلمة له بمعهد السلام في واشنطن، اليوم الثلاثاء: “سألتقي بطالبان وسأحاول بذل قصارى جهودي لإقناعهم بأن يفاوضوا الحكومة الأفغانية”.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن وفد “طالبان” كان يرغب في عقد لقاء معه قبل عدة أشهر، لكنه لم يقدم على ذلك بسبب معارضة الحكومة الأفغانية لمثل هذا اللقاء.

يذكر أن حركة “طالبان” شاركت في عدة جولات للتفاوض حول المصالحة مع أطراف أفغانية أخرى. كما تناقش الحركة مع الولايات المتحدة انسحاب القوات الأجنبية مقابل التزام “طالبان” بقطع العلاقات مع التنظيمات الإرهابية ومحاربتها.

ومع ذلك، ترفض “طالبان” التفاوض مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني زاده.

المصدر: وكالة رويترز

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