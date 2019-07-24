التلفزيون السوري: أنباء عن عدوان اسرائيلي على تل الحارة بريف درعا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2019 - 02:57

التلفزيون السوري: أنباء عن عدوان اسرائيلي على تل الحارة بريف درعا

منذ 1 ساعة 24 July، 2019
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