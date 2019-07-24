موسكو: الهند تنوي شراء المحركات الفضائية الروسية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن الهند تنوي شراء المحركات الروسية الصنع سعيا لتحقيق برنامجها الفضائي القومي.

جاء ذلك على لسانه الاثنين 22 نوفمبر في أعقاب اجتماع اللجنة الروسية الهندية المشتركة الخاصة بالتعاون في مجال التجارة والاقتصاد والعلم والتقنيات والثقافة.

وقال، بوريسوف، إن التعاون بين البلدين يتطور في مجال الرحلات الفضائية المأهولة والملاحة الفضائية وأضيف الآن إلى هذين المجالين إنتاج المحركات الفضائية.

وأعرب الجانب الهندي حسب ،بوريسوف، عن رغبته في استيراد المحركات الفضائية الروسية الصنع التي ستستخدم في تحقيق البرنامج الفضائي الهندي.

وأضاف نائب رئيس الوزراء قائلا:” إننا نهنئ زملاءنا الهنود بنجاح إطلاق مسبارهم القمري الثاني”.

يذكر أن مسبار “تشاندريان – 2” الحامل الروفر على متنه أطلق 22 يوليو بواسطة صاروخ GSLV Mk III الهندي الصنع ليهبط في سبتمبر القادم على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي حيث سيبحث عن آثار الماء.

المصدر: وكالات