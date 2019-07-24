الصين: “منطقة تحديد الهوية” الكورية الجنوبية ليست مجالا جويا إقليميا

قالت الصين اليوم الثلاثاء، إن منطقة تحديد الهوية في نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي ليست مجالا جويا إقليميا، وكل الدول تتمتع بحرية التنقل هناك.

الموقف الصيني جاء على لسان هوا شانينغ، المتحدث باسم وزير الخارجية الصيني تعليقا على استدعاء الخارجية الكورية الجنوبية سفير بكين لدى سيئول، احتجاجا على ما وصفته بدخول طائرتين صينيتين منطقة تحديد الهوية في نظام الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية.

وسبق أن قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن طائرتين صينيتين و3 طائرات روسية دخلت فجر اليوم “منطقة تحديد الهوية” لنظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي، زاعمة أن قاذفة روسية من هذه المجموعة اخترقت مرتين أجواء البلاد فوق بحر اليابان، وردا على ذلك أطلقت مقاتلاتها طلقات تحذيرية باتجاه الطائرة.

المصدر: وكالة رويترز