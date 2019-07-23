البرلمان الروسي يصدق على اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع مصر

صدق مجلس الدوما الروسي اليوم على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر، والتي وقع عليها الرئيسان فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في أكتوبر عام 2018.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس ليونيد سلوتسكي، أن الاتفاقية تتفق بشكل كامل مع مصالح روسيا، مشيرا إلى أن التصديق عليها سيساعد في تعزيز التعاون بين موسكو والقاهرة في كافة المجالات.

وأضاف: هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة في سياق قمة “روسيا – إفريقيا” المزمع عقدها في أكتوبر المقبل في سوتشي، ورئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي”.

وتقضي الاتفاقية بتنسيق الطرفين تحركاتهما وتوحيد جهودهما من أجل تحقيق قرارات مشتركة في مواجهة التحديات والتهديدات المحدقة بالسلم والأمن الدوليين والإقليميين.

كما تنص على تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والعلم والتقنيات والثقافة والتعليم والرياضة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالات