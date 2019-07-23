غرينبلات: ترامب سيقرر قريبا متى سيكشف عن “صفقة القرن”

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الرئيس، دونالد ترامب، يأمل بأن يقرر قريبا متى سيكشف عن “خطته للسلام” في الشرق الأوسط، المعروفة بـ “صفقة القرن”.

وقال غرينبلات لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن “الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الشق السياسي من الخطة، ونأمل باتخاذ هذا القرار قريبا”.

وأشار إلى أن النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن تسويته على أساس التوافق الدولي أو بناء على القانون الدولي غير المكتمل أو قرارات الأمم المتحدة.

ودعا غرينبلات الفلسطينيين إلى التخلي عن موقفهم الرافض للخطة “التي لم يروها” وإبداء الاستعداد للتفاوض مع الكيان الإسرائيلي.

ودعا المبعوث الأمريكي كذلك مجلس الأمن الدولي إلى أن يحث الفلسطينيين والإسرائيليين على العودة إلى طاولة المفاوضات.

يذكر أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد كشف عن الجزء الاقتصادي من “خطة ترامب للسلام” خلال مؤتمر عقد في البحرين، والذي يقضي باستثمار 50 مليار دولار في تنمية الأراضي الفلسطينية ودول الجوار خلال 10 سنوات.

وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها للخطة التي تحدث عنها ترامب منذ نهاية العام الماضي، معتبرة إياها خطة لتصفية القضية الفلسطينية.

المصدر: وكالة رويترز