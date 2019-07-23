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July 23 2019 - 22:22

القضاء الأميركي يوجه الاتهام لاربعة صينيين بمساعدة كوريا الشمالية عسكريا

منذ 2 ساعة 23 July، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه الاتهام لأربعة صينيين لإجرائهم تعاملات مالية مع شركات كورية شمالية خاضعة لعقوبات تعمل في إنتاج أسلحة دمار شامل.

وافاد بيان أصدرته الوزارة أن هيئة محلفي محكمة اتحادية في نيوجيرسي وجهت الاتهام إلى ما شياوهونغ، رئيس شركة داندونغ هونغشيانغ للتطوير الصناعي كما وثلاثة
من كبار مدراء الشركة الصينية.

وقال مساعد النائب العام جون ديمرز “يشتبه بأن المتهمين قد سعوا، عبر استخدام أكثر من 20 شركة صورية، لإخفاء تعاملات مالية غير مشروعة بالإنابة عن كيانات كورية شمالية خاضعة للعقوبات متورطة في إنتاج أسلحة دمار شامل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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