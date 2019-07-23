المكتب السياسي لأنصارالله: لا يمكن أن ينسى شعبنا قضية فلسطين و #القدس فهي القضية الأولى والمركزية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 20:50
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للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
المكتب السياسي لأنصارالله: لا يمكن أن ينسى شعبنا قضية فلسطين و #القدس فهي القضية الأولى والمركزية
منذ 1 ساعة
23 July، 2019
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