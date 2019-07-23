لودريان: فرنسا وبريطانيا وألمانيا يسعون لمبادرة من أجل الأمن في منطقة الخليج – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 19:19

لودريان: فرنسا وبريطانيا وألمانيا يسعون لمبادرة من أجل الأمن في منطقة الخليج

منذ 1 ساعة 23 July، 2019
أخبار موقع المنار

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