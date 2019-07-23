جهانغیري: أمن المنطقة يمكن أن توفره إيران بمساعدة دول المنطقة

كد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية “اسحاق جهانغيري” على أن أمن المنطقة يمكن أن توفره إيران بمساعدة دول المنطقة، وأن الطريق لاستتباب الأمن هو أن تقوم الدول الأخرى برفع ضغوطها عن طهران وأن تدخل معها في مفاوضات منطقية دون ممارسة الضغوط عليها.

وعلى هامش مراسم تدشين مشاريع اقتصادية في محافظة البرز غربي طهران اليوم الثلاثاء، أشار جهانغيري إلى عدم وفاء الأوروبيين والأمريكيين بوعودهم، مضيفا أن الإيرانيين هم شعب حضاري ومتحضر، وله دور ريادي في العالم يستحق الثناء والإشادة.

وأكد جهانغيري أن الشعب الإيراني يلجأ إلى الحوار والمنطق في حل الأزمات الجدية أكثر من لجوءه إلى استخدام القوة ، مشددا على ان الشعب الإيراني فخور لأنه امتثل للقوانين واللوائح الدولية، لكنه يقف بحزم أمام المتغطرسين ويدافع عن كرامته وكيانه.

وقال نحن نرغب في أن تكون المنطقة آمنة وتتمتع بالاستقرار، وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مر التاريخ توفر الأمن في المنطقة والخليج الفارسي، ولا توجد هناك حاجة لتشكيل تحالفات دولية في هذا الصدد لأن هذه القوى لا تمخض شيئا سوى زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد النائب الأول لرئيس الجمهورية على أن أمن المنطقة يمكن أن توفره إيران بمساعدة دول المنطقة، وأن الطريق لاستتباب الأمن هو أن تقوم الدول الأخرى برفع ضغوطها عن طهران وأن تدخل معها في مفاوضات منطقية دون ممارسة الضغوط عليها.

المصدر: وكالة ارنا