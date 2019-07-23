وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يهنئ بوريس جونسون بفوزه بزعامة حزب المحافظين البريطاني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 16:14

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يهنئ بوريس جونسون بفوزه بزعامة حزب المحافظين البريطاني

منذ 1 ساعة 23 July، 2019
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