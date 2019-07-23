باعتراف اسرائيلي.. هذا هو عدد البؤر الاستيطانية في الضفة آخر عامين.. – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 16:13

باعتراف اسرائيلي.. هذا هو عدد البؤر الاستيطانية في الضفة آخر عامين..

منذ 1 ساعة 23 July، 2019
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عربي وإقليمي - كيان العدو

كشف تقرير إسرائيلي انه  أُقيم على أراضي الضفة الغربية المحتلة ستّ عشرة بؤرة استيطانية جديدة، منذ العام 2017.  وأشار التقرير إلى أنه يَجري تثبيت هذهِ البُؤَرِ الاستيطانيةِ التي تَحظى بحمايةِ سلطاتِ العدو، والتي تَنشَطُ فيها بشكلٍ مكشوف. في الاثناءِ تواصلت ردودُ الفعلِ المستنكرةُ لقيامِ قواتِ العدوِ بتنفيذِ اكبرِ عمليةِ هدمٍ جَنوبَ شرقيِ القدسِ المحتلة منذُ العامِ 1967. في وقتٍ وُزِعَت مشاهدُ جديدةٌ تُبَيِنُ لحظةَ قيامِ سلطاتِ الاحتلالِ بتفجيرِ مبنىً سكنيٍ في حيِ وادي الحمّص والذي يعودُ الى المواطن الفِلَسطيني محمد ابو طير، ضمنَ سلسلةِ الانتهاكاتِ التي ترتكِبُها سلطاتُ الإحتلالِ بحقِ الفِلَسطينيينَ في المِنطَقَة.

المصدر: قناة المنار

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