وهاب زار أرسلان وتأكيد على عدم التهاون في جريمة قبرشمون

زار رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب، رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، في دارته في خلدة، في حضور نائب رئيس الحزب الديموقراطي نسيب الجوهري.

وأفاد بيان مشترك انه تم في خلال اللقاء “التأكيد على عدم التهاون في جريمة قبرشمون، وضرورة إحالتها الى المجلس العدلي، من دون إبطاء أو تسويف، وإلا فإن كل تسويف لهذه المسألة يعني تشجيع شريعة الغاب وتكرار مثل هذه الجرائم”.

كما تم التشديد على “ضرورة حفظ أمن الجبل، باعتبار أن المدخل لحفظ أمن الجبل يكون بمعاقبة المجرمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام