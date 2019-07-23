رابطة علماء اليمن: نثمن موقف شبان فلسطين في باحات المسجد الأقصى أمام الزيارات الخيانية والتطبيعة من قبل بعض الشخصيات الإعلامية من دول الخليج – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 14:38

رابطة علماء اليمن: نثمن موقف شبان فلسطين في باحات المسجد الأقصى أمام الزيارات الخيانية والتطبيعة من قبل بعض الشخصيات الإعلامية من دول الخليج

منذ 41 mins 23 July، 2019
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