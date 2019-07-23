السيد نصر الله يتحدث في احتفال ذكرى تاسيس مؤسسة جهاد البناء الذي يقام الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 14:38

السيد نصر الله يتحدث في احتفال ذكرى تاسيس مؤسسة جهاد البناء الذي يقام الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا

منذ 50 mins 23 July، 2019
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