الخارجية الصينية تعرب عن احتجاجها بشأن عقوبات أميركية بحق شركة صينية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ الثلاثاء، أن بلاده تعارض فرض عقوبات أميركية تعسفية من جانب واحد على الشركات الصينية والأفراد. وقال المتحدث في مؤتمر صحفي “نحن نعارض بشدة فرض عقوبات أميركية من جانب واحد وتطبيق الولاية القضائية الأميركية خارج الحدود الإقليمية، ونعارض ضد فرض الولايات المتحدة، استنادا إلى تشريعاتها المحلية، عقوبات تعسفية على الشركات الصينية والأفراد. نحن نعرب عن احتجاجنا الشديد إزاء فرض الولايات المتحدة لعقوبات ضد أي شركة صينية أو مواطن”.

وأضاف بأن التعاون الدولي مع إيران، بما في ذلك وتعاون الصين مع جمهورية إيران الإسلامية يتماشى مع القواعد، وهو قانوني ومبرر بالكامل، ويجب احترامه وحمايته. وتابع “الولايات المتحدة تتجاهل الحقوق القانونية للدول الأخرى وتطبق بشكل تعسفي العقوبات التي تنتهك القانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية ولا يمكن تأييد مثل هذه الإجراءات”. وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن واشنطن فرضت عقوبات على شركة صينية بسبب شرائها للنفط الإيراني. ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية المسؤولة عن تنفيذ العقوبات، فقد جرى فرض تدابير تقييدية على شركة تشوهاى تشن رونغ المحدودة ورئيسها التنفيذي. هذا وكانت السلطات الأمريكية أعلنت مرارا عن خطط لحظر تصدير النفط من إيران بشكل تام وفرض عقوبات على من ينتهك هذا الحظر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية