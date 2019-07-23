أفغانستان تطالب بإيضاحات بشأن تصريحات ترامب “محوها عن وجه الأرض”

طالبت أفغانستان الإدارة الأمريكية بتقديم إيضاحات حول تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بشأن محوها من الخريطة، مؤكدة أن الشعب الأفغاني لم ولن يسمح لأي قوة أجنبية بتحديد مصيره.

وأعلنت الرئاسة الأفغانية في بيان اليوم، أن: “حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وبناء على العلاقات الشاملة بين البلدين الحليفين، طالبت واشنطن بتقديم توضيحات صريحة حول تصريحات الرئيس ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني”.

واعتبر البيان أن: “أفغانستان واحدة من بين الحضارات والشعوب القديمة في العالم والتي اجتازت العديد من الأزمات على مدى التاريخ، والشعب الأفغاني لم ولن يسمح لأي قوة أجنبية بتحديد مصيره”.

وتابع: “إن شراكتنا وتعاوننا مع العالم وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على أساس المصالح والاحترام المتبادلين، نحن ندعم المساعي الأمريكية من أجل إحلال السلام، لكن مصير البلاد لا يمكن أن يتحدد عبر اجتماعات رؤساء الدول الأجنبية وبدون حضور الزعماء الأفغان”.

المصدر: روسيا اليوم