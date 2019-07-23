#الخارجية_الروسية: نؤيد مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 13:02
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وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى للمواجهة لكن خطوة بريطانيا هي قرصنة وإنتهاك للقانون الدولي ومن تدبير الولايات المتحدة
النائب الأول للرئيس الإيراني: لو اختاروا مسارا آخر غير الحوار مع إيران فإنهم سيخسرون بالتأكيد وسيلحقون الضرر بمنطقتنا
نائب قائد الحرس الثوري: لو تحول كل المستكبرين إلى قوة واحدة وانبروا في مواجهتنا فإنهم سيمنون بالهزيمة والذل والعار
قائد القوات البحرية الإيرانية: منطقتنا آمنة ولا تحتاج إلى وجود أجنبي والقوات الأميركية والبريطانية تزعزع أمن البحار
استشهاد 6 نيجيريين بنيران الشرطة في العاصمة أبوجا على تظاهرة طالبت بالسماح للشيخ المعتقل ابراهيم الزكزاكي بتلقي العلاج
الخارجية الإيرانية: ندين العنف واللجوء للقوة خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة النيجيرية أبوجا الاثنين
الخارجية الإيرانية: نطالب المسؤولين النيجيريين بالإسراع بنقل الشيخ الزكزاكي من معتقله لتلقي العلاج في الخارج
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 لم يعد خياراً بل ضرورة لتركيا
الدفاع الروسية: طائرات حربية كورية جنوبية اعترضت طريق قاذفات روسية استراتيجية وشكلت خطراً على أمنها
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن التوصل الى اتفاق على الموازنة بين الديموقراطيين والجمهوريين لتجنب إغلاق حكومي
أثيوبيا: 18 قتيلاً جنوب البلاد في مواجهات بين جنود ومتظاهرين ينتمون إلى إتنية "سيداما" ويطالبون بإعلان منطقة خاصة بهم
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
#الخارجية_الروسية: نؤيد مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج (سبوتنيك)
منذ 35 mins
23 July، 2019
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