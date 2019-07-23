روسيا ترصد 8 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 21 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 8 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظتي، حماه (4) واللاذقية (1) ، في حين رصد الجانب التركي 21 خرقا في محافظات، حلب (12) وإدلب (6) وحماه (3). وخلال الـ 24 ساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

وبشكل عام تم تنفيذ 2169 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3498.341 طن. وأضاف المركز بأنه خلال الــ24 ساعة الماضية، تم التوقيع على ثلاث اتفاقية حول انتقال بلدة عين عيسى ومدينة رصافة وقرية الدروبية بريف الرقة تحت سيطرة الحكومة السورية الشرعية.. وبذلك بلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2538 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية